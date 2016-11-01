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FBI-Clinton savaşı

Hillay Clinton, 8 Kasım tarihindeki başkanlık seçiminin favorisi. Ancak FBI, yeni seks skandallarıyla dolu bir maili dün kamuoyuna açıkladı. Clinton cephesi, çılgına döndü...

FBI-Clinton savaşı
Hillary Clinton, 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı çok ağır ithamlarla savaş açtı. Hatta birçoğu iftira olan iddialara desteği Amerikan medyasından buldu. Ancak Clinton'ın kirli işlerini çıkarmak için FBI devreye girdi. Clinton'ın maillerini kamuoyuna açıklayan FBI'a, önceki gün soruşturma izni çıktı.

DANIŞMANININ EŞİNİ KURTARDI MI?
'ı zor durumda bırakan maillerden birinde, sağ kolu Huma Abedin'in boşanma kararı aldığı kocası Weiner'ın seks yazışmalarıyla ilgili soruşturmanın da ortaya çıkmasıydı. FBI Direktörü James Comey'nin Cuma günü ABD Kongresi'ne gönderdiği mektupta, Clinton'ın e-posta "skandalı" ile ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını ve bu kapsamda soruşturmayı yeniden açacaklarını bildirmesiyle Demokratlar özel bir toplantı yaptı. Weiner'ın 15 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu ve Clinton'ın bunu örtbas etmek için mail attığı iddia edildi.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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