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Engelsiz gözlük

Engelsiz gözlük
Amerika'da 7 yıldır görmeyen 30 yaşındaki bir kadın '' sayesinde karanlık dünyasından kurtuldu. Kaliforniya'da gerçekleştirilen operasyonda ilk önce kadının beynine kontrol çipi yerleştirildi. Gözlüğün sağladığı dış dünyaya ilişkin ham veriler, gözlük çerçevesindeki bir işlemci tarafından, beyninin anlayabileceği sinyallere dönüştürüldü. Ardından bu sinyaller, kadının kafasına yerleştirilen çipe gönderildi. Bu çipin alt yüzü doğrudan beyin kabuğuna temas ediyor ve çipteki elektrotlar, görme sinyallerini doğrudan beynin görme merkezine aktarıyor.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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