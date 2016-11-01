Engelsiz gözlük

Amerika'da 7 yıldır görmeyen 30 yaşındaki bir kadın 'biyonik gözlük' sayesinde karanlık dünyasından kurtuldu. Kaliforniya'da gerçekleştirilen operasyonda ilk önce kadının beynine kontrol çipi yerleştirildi. Gözlüğün sağladığıdış dünyaya ilişkinham veriler, gözlük çerçevesindekibir işlemcitarafından, beynininanlayabileceği sinyalleredönüştürüldü. Ardından bu sinyaller, kadının kafasına yerleştirilen çipe gönderildi. Bu çipin alt yüzü doğrudan beyin kabuğuna temas ediyor ve çipteki elektrotlar, görme sinyallerini doğrudan beynin görme merkezine aktarıyor.
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