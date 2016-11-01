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Bedava telefon için adını ‘’ yaptı

Bedava telefon için adını ‘iPhone 7’ yaptı
Ukraynalı bir genç, iPhone 7 sahibi olmak için isminden bile vazgeçti. 20 yaşındaki Olexander Turin bir mağazanın adını iPhone 7' yapana bedava telefon hediye edeceği kampanyayı duyunca harekete geçti. Sadece 2 dolar masrafla adını Ukraynaca 'iPhone Sim' yani yapınca kampanyadan yararlanarak telefonun sahibi oldu. Genç adam çocukları olduğu zaman gerçek adına döneceğini söyledi.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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