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Balıkçı tepkisi

Balıkçı tepkisi
Fas'ın El-Huseyme kentinde balıkçı Muhsin Fikri'nin çöp kamyonu presinde ezilerek hayatını kaybetmesini etmek için ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenlendi. 'Arap Baharı' sürecinde gösteriler düzenleyen 20 Şubat Hareketi'nden aktivistlerin çağrısıyla sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, başkent Rabat başta olmak üzere 10'un üzerinde kentte yapılan gösterilere, 500 bin kişinin katıldığı açıklandı. Cenazesi pazar günü defnedilen Fikri için muhalefet partileri ve insan hakları dernekleri gösteri çağrısında bulunmuştu.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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