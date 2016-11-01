Balıkçı tepkisi

Fas'ın El-Huseyme kentinde balıkçı MuhsinFikri'nin çöp kamyonu presinde ezilerek hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde çok sayıda gösteri düzenlendi. 'ArapBaharı' sürecinde gösteriler düzenleyen 20 Şubat Hareketi'nden aktivistlerin çağrısıyla sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, başkent Rabat başta olmak üzere 10'un üzerinde kentte yapılan gösterilere, 500 bin kişinin katıldığı açıklandı. Cenazesi pazar günü defnedilen Fikri için muhalefet partileri ve insan hakları dernekleri gösteri çağrısında bulunmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.