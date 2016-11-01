Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) üyeleriyle sohbet toplantısında bir araya gelen Maas, Türkiye'den suçluların iadesi konusunda gelen adli yardım taleplerini tek tek incelediklerini belirtti.

İade konusunda cinayet gibi ağır suçlarda Türkiye'den gelen adli yardım taleplerini işleme aldıklarını dile getiren Maas, ''Siyasi nedenlerden dolayı gelen iade talepleri konusunda da bunları işleme almama hakkını saklı tutuyoruz" ifadesini kullandı.

Maas, ayrıca somut konularda iade taleplerinin bulunup bulunmadığı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

"İade taleplerinini siyasi sebeplerden dolayı olması durumunda bunlara izin vermeyeceklerini" ifade eden Maas, bu incelemelerin "Türkiye'de idam cezasının gelmesi durumunda gelecekte daha da zorlaşacağını" savundu.

Almanya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda bir inceleme yapılıp yapılmadığının kendi bilgisi dahilinde olmadığını söyleyen Maas, "Bir örgüt olarak burada var olduklarına dair yeterince bilgi de yok" iddiasında bulundu.

Bundan dolayı bir soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin malumat veremeyeceğini söyleyen Maas, FETÖ'nün para transferleri konusunda da ise yorum yapmaktan kaçındı.