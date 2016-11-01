



Muhaliflerin Güneyden kuşatmayı yarma operasyonu başlattığı Halep'te kuzey bölgesinde Esed Ordusu ABD korumasında 6 köyü DAEŞ'ten geri aldı. Halep Şeyh Maksut'ta bulunan PYD milislerinin de katıldığı operasyona ABD yogun hava desteği veriyor. Suriye Ordusu ve PYD ittifakı Türkiye - ÖSO güçlerine paralel hatta El Bab yönünde ilerliyor.

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6 KÖY EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye destekli ÖSO birliklerinin de ilerlediği El Bab hattında, PYD ve Esed ortaklığı ile başlayan saldırı ile Hasacık, Tel Süsin, Vahşiye, Feyfin, Kefer Karis, Maaret el Muslimiye, el değiştirdi. Türkiye destekli ÖSO birliklerinin de ilerlediği El Bab hattında PYD ve Esed ortaklığı ile başlayan saldırı ile Hasacık, Tel Süsin, Vahşiye, Feyfin, Kefer Karis, Maaret el Muslimiye köyleri el değiştirerek Esed-PYD kontrolüne girdi.

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ÖNCE PYD SONRA REJİM SAHİPLENDİ

Kuzey Halep'te ele geçirilen köyler konusunda ilk açıklama PYD'den geldi. Akşam saatlerinde ise Şam rejimi El Bab yönünde ele geçirilen köylerin PYD ile birlikte ele geçirildiğini ve kendi kontrollerinde olduğunu açıkladı. Şam'dan yapılan açıklamada ayrıca El Bab konusunda PYD ile çok daha yoğun işbirliğine gidileceği belirtildi.



HEDEF TERÖR KORİDORU

Rejim-PYD-ABD ittifakının Türkiye'nin ÖSO ile El Bab'a ilerlediği hatta devam eden saldırıları sınırın güneyinden Munbic - Tel Rıfat bağlantısını sağlayarak alternatif terör hattını kurmak olarak yorumlanıyor.



ABD'NİN İLK DESTEĞİ

ABD, 6. yılına giren savaş sürecinde Esed ordusuna ilk kez doğrudan destek verdi. Bu durum Suriyeli muhalifler tarafından kuzeyde Esed- PYD ittifakı ile ÖSO arasında yaşanacak muhtemel çatışmalarda ABD'nin Suriye rejimi ile PYD'yi destekleyeceği yönünde değerlendiriyor.

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BAB'A 12 KİLOMETRE

Diğer taraftan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, PYD/PKK'nın Afrin-Tel Rifat koridorundan Bab-Münbiç yönüne çıkışını daraltmaya başlamıştı. Harekat, Bab'ın 12 kilometre yakınına ulaşmış durumda. Güvenlik kaynakları, DAEŞ'ın söz konusu pazarlıkla PYD/PKK'yı Afrin-Tel Rifat'taki sıkışmadan kurtarıp daha geniş bir cephe hattında TSK ile ÖSO'nun önüne sürmeyi amaçladığına dikkati çekiyor.



PKK-DAEŞ İŞBİRLİĞİ

PYD/PKK'nın Bab'a yaklaşabilmek uğruna, Fırat Kalkanı ile daha fazla çatışmaya razı olduğunu kaydeden kaynaklar, iki örgütün cephe hatlarını beraber tutmak için işbirliğini derinleştirmesini beklediklerini bildirdi. PYD/PKK, ABD'nin askeri desteğiyle nehrin doğusunda Suriye-Türkiye sınır boyunu ele geçirmişti. Terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğu ucundan, Reyhanlı ilçesinin karşısına ulaşan bir hakimiyet bölgesiyle iki ülkenin coğrafi temasını da büyük ölçüde koparmayı öngörüyor.

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İRAN'IN BİR GENERALİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu emekli generallerinden Zakir Haydari, Suriye'nin Halep kentinde öldürüldü. İran devlet televizyonunun haberine göre, General Haydari, Halep'teki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. Haberde, Haydari'nin Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan Aşura Birlikleri'nin eski komutanı olduğu, emekli olduktan sonra Suriye Ordusu'na "danışmanlık" için gönüllü olarak bu ülkeye gittiği bilgisi verildi. Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed yönetimine askeri destek veren Tahran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında generallerin de olduğu çok sayıda askeri personelini kaybetti.



Kaynak:Yeni Şafak