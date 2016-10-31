Yeni senaryo hazır

Irak'ın El Bukemal ve Yarubiye sınır kapılarından başlayarak Haseke, Kamışlı, Dirbesiye, Tel Abyad, Ayn el-Arap, Cerablus, Çobanbey, Azez ve Afrin'i içerisine alarak Halep'in kuzeyinde oluşturulmak istenen ABD destekli terör hattı projesine karşı Ankara ve Moskova arasında yeni bir bölge haritası konusunda mutabık kalındığı iddia ediliyor. Bilgi veren kaynaklara göre Halep'ten başlayarak İdlip, Lazkiye, Rakka, Haseke ve Deyr Zor bölgelerini de içine alan proje, savaş öncesi duruma yakın demografik yapı baz alınarak şekillenecek.
#Sayfa#
GÜVENLİ BÖLGE 5 BİN KİLOMETRE
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı harekât kapsamında, kuzeyde 1300 kilometrekarelik bölge terör unsurlarından temizlendi ve 110 kilometre uzunluk-46 kilometre derinliğe ulaştı. Halep önlerine kadar ilerleyen TSK-ÖSO ittifakının Rusya ile varılan anlaşma sonucu şehir merkezine kadar ilerleyebileceği ve Esed rejiminin bölgeden çekilerek Lazkiye-Tartus hattına dönebileceği de iddialar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'güvenli bölge'yi 5 bin kilometrekare ilan etmesinin yine Putin'le varılan uzlaşma kapsamında olduğu belirtiliyor. Muhaliflerin Halep merkezine başlattığı son operasyon da bu tezi destekler nitelikte. Esed rejiminin tüm çağrılarına rağmen Kremlin'in Halep'e operasyon konusuna bir süredir mesafeli duruşu da dikkat çekiyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus uçaklarının 13 gündür Halep'te hiçbir operasyon düzenlemediğini belirtti.
#Sayfa#
PYD-PKK HARİTASI ÇÖP OLDU
Halep merkez ve kuzeyi ile birlikte Haseke, Tel Abyad, Afrin ve Ayn el-Arap'ta Suriye PKK'sının 'kanton', 'federasyon' ya da 'özerk bölge' temelli hiçbir dayatmasının kabul görmeyeceği ve örgüte karşı Rusya ve Türkiye'nin ortak mücadele vereceği öğrenildi. 2015'ten beri sözde 'özerk kantonlar' ilan eden ve Suriye'nin kuzeyinde birçok bölgeyi işgal eden PYD-PKK'ya karşı Fırat Kalkanı kapsamında operasyon yapılacağı da gelen bilgiler arasında. PYD'den arındırılan bölgelerin yeniden yerel unsurlara devredileceği ve mahalli meclisler kanalıyla yönetileceği kaydediliyor. Anlaşmaya göre Esed rejimi ise Lazkiye ve Tartus'ta egemenliğini pekiştirecek. Putin cephesinin Halep konusunda Nusra ve Ahrar'uş Şam gibi grupların bölgeden tahliye edilmesinde de ısrarcı olduğu vurgulanıyor.
#Sayfa#
TANK TAKVİYESİ
ÖSO savaşçıları hem Azez-Cerablus arasında hem de Halep'te operasyonlara katılırken TSK da bölgeye tank takviyesini sürdürüyor. Dün İslahiye'den sınır bölgesine çok saıyda tank ve zırhlı araç sevk edildi. Araçların Fırat Kalkanı çerçevesinde Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda kullanılacağı belirtiliyor.
#Sayfa#
ÖNCE ÇOCUKLAR
Yeni Şafak'ın haberine göre; Halep'te Fetih Ordusu çatısı altında savaşan muhalifler, operasyon bölgesinde oturan halkın geçici süreliğine tahliyesi için büyük çarba sarf etti. Bazı askerler, çocukları güvenli bölgeye kucağında taşıdı.
kalan karakter 1000
BİZE DOST GİBİ GÖRÜNEN ŞEREFSİZLER AMACINIZ ORTA DOĞUDA NE KADAR MÜSLÜMAN KATKEDERSEK OKADAR İYİDİR MANTIĞINDAN VAZ GEÇİN.BİR GÜN SİZİN ÜLKENİZDE KARIŞABİLİR.
aynı operasyon ırak kuzeyinede yapılmalı
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.