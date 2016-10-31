İran Devrim Muhafızları Ordusu emekli generallerinden Zakir Haydari'nin Suriye'nin Halep kentinde öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, General Haydari, Halep'teki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Haberde, Haydari'nin Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan Aşura Birlikleri'nin eski komutanı olduğu, emekli olduktan sonra Suriye Ordusu'na "danışmanlık" için gönüllü olarak bu ülkeye gittiği bilgisi verildi.

Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed yönetimine askeri destek veren Tahran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında generallerin de olduğu çok sayıda askeri personelini kaybetti.