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'de 'a ağır darbe

lı Emekli Haydari, 'teki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Suriyede İrana ağır darbe

Devrim Muhafızları Ordusu emekli lerinden Zakir Haydari'nin 'nin kentinde öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, General Haydari, Halep'teki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Haberde, Haydari'nin Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan Aşura Birlikleri'nin eski komutanı olduğu, emekli olduktan sonra Suriye Ordusu'na "danışmanlık" için gönüllü olarak bu ülkeye gittiği bilgisi verildi.

Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed yönetimine askeri destek veren Tahran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında generallerin de olduğu çok sayıda askeri personelini kaybetti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 20:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

atesi bol olsun a masumlarin ahi insallah tutacak dilerim ALLAH tan irakta olsun suriyede olsun tumuyle yok olursunuz

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cevapla 31.10.2016 21:12
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