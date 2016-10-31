Servis dışı!

FBI, Hillary’nin danışmanı Huma Abedin’in kocası Anthony Weiner’ın müstehcen konuşmalarını yakaladı! Clinton hakkında soruşturma başlattı. Bu durum gizli servis ile Clinton arasındaki sürtüşmeyi gün yüzüne çıkardı
Amerika'da8 Kasım'dagerçekleştirilecekbaşkanlık seçiminesayılı günler kalaHillary Clinton,Federal SoruşturmaBürosu (FBI)'nunaçtığı soruşturma ilesarsıldı. İddialara göreFBI, geçtiğimiz Ağustosayında Hillary'nindanışmanı HumaAbedin'in (41) ayrılmakararı aldığı kocasıAnthony Weiner'ın (52),15 yaşındaki bir kızla'seks' yazışmalarınıyakaladı. Geniş yankıbulan olay, Clinton'auzandı. Öyle ki olay, Clinton'ın 'devlet sırlarınagereken özeni göstermemiş olabileceği' algısıyarattı. Olayın ardından ilk olarak Clinton ile ilgiliceza soruşturmasına gerek olmayacağı kararıalındı. Ancak FBI Başkanı James Coney, Cumagünü yaptığı açıklamada Clinton hakkındakisoruşturmanın yeniden açıldığını belirtti.Hakkında soruşturma açılacağını öğrenen Clinton,Coney'i seçimlere günler kala soruşturmayı tekrargündeme getirmekle eleştirdi. Clinton hakkındakisoruşturma ise en çok rakibi Trump'ı sevindirdi.
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bizimde işyerinde aynı bayan clintoma benzeyen yeni şef bayan var ,18 yıldır yaptığım işi benden daha iyi biliyor ,onun yüzünden arşiv karman çorpan hayatında arşiv görmemiş ,o yüzden ak partide olsa işleri bana danışarak yapsalardı iyi olurdu ,gerçi danıştılar ama hep göstermelik bildiğini okuyorlar
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