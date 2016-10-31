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Servis dışı!

, Hillary’nin danışmanı Huma Abedin’in kocası Anthony Weiner’ın müstehcen konuşmalarını yakaladı! Clinton hakkında soruşturma başlattı. Bu durum gizli servis ile Clinton arasındaki sürtüşmeyi gün yüzüne çıkardı

Servis dışı!
Amerika'da 8 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine sayılı günler kala Hillary Clinton, Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'nun açtığı soruşturma ile sarsıldı. İddialara göre , geçtiğimiz Ağustos ayında Hillary'nin danışmanı Huma Abedin'in (41) ayrılma kararı aldığı kocası Anthony Weiner'ın (52), 15 yaşındaki bir kızla 'seks' yazışmalarını yakaladı. Geniş yankı bulan olay, Clinton'a uzandı. Öyle ki olay, Clinton'ın 'devlet sırlarına gereken özeni göstermemiş olabileceği' algısı yarattı. Olayın ardından ilk olarak Clinton ile ilgili ceza soruşturmasına gerek olmayacağı kararı alındı. Ancak FBI Başkanı James Coney, Cuma günü yaptığı açıklamada Clinton hakkındaki soruşturmanın yeniden açıldığını belirtti. Hakkında soruşturma açılacağını öğrenen Clinton, Coney'i seçimlere günler kala soruşturmayı tekrar gündeme getirmekle eleştirdi. Clinton hakkındaki soruşturma ise en çok rakibi Trump'ı sevindirdi.


* Anthony Weiner
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TEVHİDLİ TEVHİDLİ

bizimde işyerinde aynı bayan clintoma benzeyen yeni şef bayan var ,18 yıldır yaptığım işi benden daha iyi biliyor ,onun yüzünden arşiv karman çorpan hayatında arşiv görmemiş ,o yüzden ak partide olsa işleri bana danışarak yapsalardı iyi olurdu ,gerçi danıştılar ama hep göstermelik bildiğini okuyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 31.10.2016 08:10
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