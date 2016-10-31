  1. Servis dışı!
  2. Fay canına!

Romanlar’dan özür diledi

Romanlar’dan özür diledi
Fransa Cumhurbaşkanı , dün 2. Dünya Savaşı sırasında Romanların gözaltına alındığı kampı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla kampı ilk kez ziyaret eden Hollande, burada kalan romanların anısını yapılan anıtın açılışını gerçekleştirdi. Törene kampta yaşamış ve hala sağ olan Roman vatandaşlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.

İLK KEZ ZİYARET ETTİ
Hollande, burada yaptığı konuşmada dönemin hükümetinin Roman halkı üzerinde kurduğu baskıya değindi. Ardından şunları söyledi: "2. Dünya Savaşı sırasında, Vichy rejiminin (Nazilerle işbirliği yapan Fransız hükümeti) binlerce Romanı sorgusuz gözaltına alması konusunda Fransa'nın büyük sorumluluğunu kabul ediyorum."
Etiketler: ,
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar