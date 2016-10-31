Romanlar’dan özür diledi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, dün 2. Dünya Savaşı sırasında Romanların gözaltına alındığı kampı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla kampı ilk kez ziyaret eden Hollande, burada kalan romanların anısını yapılan anıtın açılışını gerçekleştirdi. Törene kampta yaşamış ve hala sağ olan Roman vatandaşlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.
İLK KEZ ZİYARET ETTİ
Hollande, burada yaptığı konuşmada dönemin hükümetinin Roman halkı üzerinde kurduğu baskıya değindi. Ardından şunları söyledi: "2. Dünya Savaşı sırasında, Vichyrejiminin (Nazilerle işbirliği yapan Fransızhükümeti) binlerce Romanı sorgusuzgözaltına alması konusunda Fransa'nınbüyük sorumluluğunu kabul ediyorum."
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