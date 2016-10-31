  1. Askerlikte Galmadı!

’te luk rekor

Paris’te oyunluk rekor
Fransa'nın başkenti 'teki Uluslararası ları ı, "Paris Gamesweek" kapılarını oyunseverlere açtı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, 166 firma katıldı. Fuarda birçok yeni video oyunu ve oyun teknolojisi tanıtıldı. "Tomb Raider" oyununun ana karakteri Lara Croft kıyafetini giyinen 270 oyunsever ise bir rekora imza attı. Aynı anda bu karakterin kıyafetini giyip bir araya gelme rekorunu kırdı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Etiketler: , , , ,
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar