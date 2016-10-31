Paris’te oyunluk rekor

Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası VideoOyunları Fuarı, "Paris Gamesweek" kapılarını oyunseverlere açtı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, 166 firma katıldı. Fuarda birçok yeni video oyunu veoyun teknolojisi tanıtıldı. "Tomb Raider" oyununun ana karakteri Lara Croft kıyafetini giyinen 270 oyunsever ise bir rekora imza attı. Aynı anda bu karakterin kıyafetini giyip bir araya gelme rekorunu kırdı. GuinnessRekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
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