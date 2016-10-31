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’dan ve Irak’a : Hazırız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Rahimpur, son günlerde Bağdat-Ankara hattında yaşanan gerilimi düşürmek için İran’ın iki ülke arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran’dan Türkiye ve Irak’a teklif: Hazırız
Asya ve Pasifik'ten sorumlu Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, gazetecilere yaptığı açıklamada ve Irak'tan 'ın arabulucu olması konusunda bir talep gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceklerini ifade etti.

DAHA TALEP GELMEDİ
Şu ana kadar iki ülkeden bir talep gelmediğini söyleyen İranlı diplomat, "Belki bunun için biraz zaman gerekir" dedi.

Dün de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, bir Irak televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında olası çatışmayı önlemek için İran'ın arabulucu olabileceğini belirtmişti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 18:07
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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seyfi seyfi

güvenilmez.

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cevapla 31.10.2016 19:45
misafir misafir

siz hangi arayı bulacaksınız.size arabuluculuk teklifi gelse gelse ıraktan gelir.siz arayı bulalımderken ırak gibi türkiye ıraktan çıksın dersiniz.neden nedeni çok basıt.bizim orada haşdi şabilerimiz yok ki.siz ırak vede suriyede ne amaçla bulunuyorsanız bizde o amaç için oradayız.ırak istesede istemesede.

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evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 18:36
memo memo

hadi ordan siz degilmisiniz ibise gaz veren siz sia nin niyetini iyi biliyoruz

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evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 18:24
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