İran’dan Türkiye ve Irak’a teklif: Hazırız

Asya ve Pasifik'ten sorumlu Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ve Irak'tan İran'ın arabulucu olması konusunda bir talep gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceklerini ifade etti.
DAHA TALEP GELMEDİ
Şu ana kadar iki ülkeden bir talep gelmediğini söyleyen İranlı diplomat, "Belki bunun için biraz zaman gerekir" dedi.
Dün de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, bir Irak televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında olası çatışmayı önlemek için İran'ın arabulucu olabileceğini belirtmişti.
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güvenilmez.
siz hangi arayı bulacaksınız.size arabuluculuk teklifi gelse gelse ıraktan gelir.siz arayı bulalımderken ırak gibi türkiye ıraktan çıksın dersiniz.neden nedeni çok basıt.bizim orada haşdi şabilerimiz yok ki.siz ırak vede suriyede ne amaçla bulunuyorsanız bizde o amaç için oradayız.ırak istesede istemesede.
hadi ordan siz degilmisiniz ibise gaz veren siz sia nin niyetini iyi biliyoruz
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