İran gemisine el konuldu

Yemen hükümetine bağlı SABA resmi haber ajansının haberine göre, Sokotra Deniz Noktası Komutanı Albay Ali Salmin, ülkenin güneyinde Aden Körfezi yakınında Sokotra iline bağlı Abdulkuri ile Semha adacıkları çevresinde hukuksuz bir şekilde avlanan bir İran gemisinin yakalandığını duyurdu.

Salmin, İran gemisine el konulduğunu, mürettebatının sorgulanması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Sokotra ilindeki 1. Deniz Piyade Tugayları Komutanlığına teslim edildiğini ifade etti.

İran yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen makamları, İran'ın, balıkçı gemileri aracılığıyla Husilere silah taşıdığını iddia ediyor, İran ise Yemen'in bu iddialarını yalanlıyor.