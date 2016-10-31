Irak ordusuna bağlı altın güçler olarak da adlandırılan "antiterör timlerinin" kentin girişindeki Gobcelil Mahallesi'ne girme teşebbüsü sırasında DEAŞ militanlarıyla aralarında çıkan şiddetli çatışmalar sürüyor.

AA muhabirine konuşan askeri istihbarattan sorumlu Yüzbaşı Reğim Hazım, güvenlik güçlerinin kent merkezine doğru ilerleme kaydetmesine karşı DEAŞ militanlarının yeni bir savunma hattı oluşturduğunu ifade etti.

Kent içerisindeki kaynaklardan elde ettikleri bilgilere göre DEAŞ'ın cadde ve anayollara beton bloklar yerleştirdiğini belirten Hazım, "Kent merkezinin doğusunda yer alan Kudüs Mahallesi'ndeki anacaddeler ve yolları 3 metre uzunluğundaki beton bloklarla kapattılar." dedi.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Talib Kenani de kentin güneyindeki bir köyde yaptığı açıklamada, "Musul kent merkezine 1 kilometre mesafede yer alan Gobcelil Mahallesi'ni tamamen kuşatma altına aldık." demişti.

IRAKLI GENERAL: ASKERİ GÜÇLERİMİZ MUSUL'UN 900 METRE YAKININDA

Operasyonların 14. gününde Irak güvenlik güçleri Musul'un doğusundaki El Karama semtinin 900 metre uzaklığında yer alıyor. Az önce Irak resmi devlet televizyonu Irakiye TV'ye konuşan operasyonlar komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarallah "Irak 9. Tümeni birlikleri Musul'un doğu girişi tarafında yer alan Kokçeli bölgesinde Ellik köyünü DEAŞ'den geri aldıktan sonra Kokçeli'ye doğru ilerledi ve büyük bir kısmını temizledi. Güçlerimiz doğu Musul'un ilk semti El Karama semtine 900 metre uzaklıkta konuşlandı. Böylece Musul'un sol tarafının tamamı ateşimiz altında olacak" diye konuştu.