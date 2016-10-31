İİT olağanüstü toplanıyor

İİT Genel Sekreteri İyad Emin Medeni, yaptığı yazılı açıklamada, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının, Mekke-i Mükerreme yakınlarına gerçekleştirdiği saldırının ortaya çıkardığı tehlikeleri görüşmek üzere cumartesi günü dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı düzenleneceğini ifade ederek, teşkilatın yönetici kurulu üyelerine davetiye gönderildiğini belirtti.
Söz konusu toplantının İİT'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel sekreterlik merkezinde düzenleneceği kaydedildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, geçen perşembe günü Husilerin, Yemen'in Sada vilayetinden Mekke yönüne füze attığını ve söz konusu saldırının kente 65 kilometre mesafede engellendiğini duyurmuş, Husiler ise bu açıklamayı yalanlamıştı.
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