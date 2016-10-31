Fay canına!

"CEHENNEMİ GÖRDÜK"
Perugia'daki tarihi binaların ciddi hasar gördüğü depremde Aziz Benedict Bazilikası'nın da yerle bir olduğu görüldü. Öte yandan yetkililer vakit kaybetmeden harekete geçti. Ekipler, Roma'da bulunan Kolezyum gibi tarihi yapılarda hasar tespit çalışması başlattı. Sarsıntının hissedildiği yerleşim yerlerinden Ussita'nın Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklama, depremin şiddetini de gözler önüne serdi. Rinaldi, "Ben, arabamda uyuyordum. Her yer duman oldu. Cehennemi gördük" dedi.
TÜRKiYE'Yi ETKiLER Mi?
İtalya'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki sarsıntı akıllara büyük Marmara depremini getirdi. Depremin Türkiye'yi etkilemesinden korkan vatandaşlara rahatlatan haberi yetkililer verdi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu fay hattının ülkemizle hiç alakası yok. Ülkemizde bir depreme yol açması mümkün değil."
NEDEN KAYIP YOK?
İtalya'da 7 bilim adamı 2014 yılında Büyük Riskler Komisyonu'nu kurdu. Komisyon sarsıntıdan 48 saat önce yaptığı 'Deprem olabilir' uyarısıyla halk evinde değil arabasında uyudu. Böylece komisyon binlerce insanın hayatını kurtardı. 6,5 büyüklüğündeki deprem can kaybı yaşanmadan atlatıldı.
Tarihi bazilikanın yıkılmasıyla rahibeler canlarını zor kurtardı. Bölgede son olarak 24 Ağustos'ta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 300 kişi hayatını kaybetmişti.
TARİHİ BAZİLİKA YERLE BİR OLDU
Milattan önce 480 yılında yapılan tarihi bazilika, depremin şiddetiyle yerle bir oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.