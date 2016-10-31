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Askerlikte Galmadı!

Askerlikte Galmadı!
İsrailli aktrist (31), "Hızlı ve Öfkeli 4" filminde sergilediği performansla Hollywood'a hızlı bir giriş yaptı. Hem şöhreti hem parayı kazandı. Ancak kendisi için hayattaki en önemli şeyin ailesi olduğunu anlattı. Gadot, İsrail'de askerlik yaptığını da açıkladı. Gadot, "Askerlerin spor eğitmeniydim. Annemle babam askerlik yaparken 'Umarım evlatlarımız yapmak zorunda kalmaz' diye dua etmişler. Şimdi ben aynı şeyi kızım için diliyorum" ifadesini kullandı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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