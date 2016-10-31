Askerlikte Galmadı!

İsrailli aktrist Gal Gadot (31), "Hızlı veÖfkeli 4" filminde sergilediği performansla Hollywood'a hızlı bir giriş yaptı. Hemşöhreti hem parayıkazandı. Ancak kendisi için hayattaki en önemli şeyin ailesi olduğunu anlattı. Gadot, İsrail'deaskerlik yaptığınıda açıkladı. Gadot, "Askerlerin spor eğitmeniydim. Annemle babam askerlik yaparken 'Umarım evlatlarımızyapmak zorundakalmaz' diye dua etmişler. Şimdi ben aynı şeyi kızım için diliyorum" ifadesini kullandı.
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