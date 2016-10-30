  1. Haşdi Şabi’nin kılavuzu PKK

Katil , bir Filistinliyi öldürdü

'in, "Araçla ezme girişiminde bulunduğu" ve 3 İsrail polisini yaraladığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Katil İsrail, bir Filistinliyi öldürdü

Polis Sözcüsü Luba es-Samri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyinde Beyt Emir beldesi yakınında bir Filistinlinin, İsrail polislerini "Araçla ezme girişiminde bulunduğu" ve 3 polisi yaraladığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrailli polislerin "Hafif" yaralandığı saldırının ardından, üzerine ateş açılan Filistinlinin ölmüş olabileceği kaydedildi.

İsrail Kanal 2 televizyonu ise Filistinlinin gerçekten öldürüldüğünü duyurdu.

Son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılarda artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, hafta sonu "Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "Aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İnsan hakları örgütleri İsrail'i, "Saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla" suçluyor.
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  • 30 Ekim 2016, Pazar 20:48
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