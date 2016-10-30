  1. Rejim hattını kırabilmek için sadece 3 km kaldı

'da 6.1 büyüklüğünde şiddetli

O ülkede 6.1 büyüklüğünde şiddetli deprem
Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün verilerine göre, ülkenin orta kesiminde 6,1 büyüklüğünde meydana geldi. Başkent Roma ve çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssünün Perugia kenti olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ,
  • 30 Ekim 2016, Pazar 10:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar