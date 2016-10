Haşdi Şabi’nin kılavuzu PKK

Terör örgütünün 'ikinci Kandil' yapmak istediği Sincar'dan geçen 3 bini aşkın Şii milis, Tel Afer'i kuşatacak. Bu plan için İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz hafta Irak Kürdistan bölgesindeki Süleymaniye kentine geldiği ve PKK elebaşlarıyla burada görüştüğü öğrenildi. Sünni bölgelerde yaptığı katliamlarla hafızalara kazınan Şii çatı örgüt Haşdi Şabi'nin Tel Afer için en uygun koridor olarak Sincar'ı belirlediği ve ABD'nin Musul operasyonunu geçici olarak askıya almasıyla 'intikamcı milislerin' harekete geçtiği kaydedildi.

KUZEYDEN GELECEKLER

Tel Afer'li yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 3 bini aşkın Şii milis, kentin kuzeyindeki Salyo'da bulunan hububat ambarının çevresinde mevzilendi. Tel Afer'i işgali altında bulunduran DEAŞ'ın ise 16 ayrı mahalle ve Tel Afer kalesinde mevzilenerek beklemeye geçtiği öğrenildi. Örgütün çok sayıda tünel kazdığı da gelen bilgiler arasında. Kent dışında hazırlıklarını sürdüren Haşdi Şabi gruplarının 2 gün boyunca taarruza girişmesi beklenmiyor. Şii milislerin teknik olarak sadece kentin kuzeyinden kuşatma yapabileceği, güney ve doğu bölgelerinin taarruz için uygun olmadığı dile getiriliyor.

60 BİN SİVİLİN KATLİAM KORKUSU

İstihbarat raporlarına göre, çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Tel Afer'de şuan 60 binin üzerinde sivil yaşıyor. DEAŞ işgali öncesi nüfusu 450 bine ulaşan kenti aradan geçen sürede Sünni Türkmenler terk etmedi. Sivillerin kenti terk etmesini yasaklayan terör örgütü DEAŞ, kaçmaya çalışanların hedef olacağını duyurdu. Gelinen noktada Şii milisler eliyle bir katliam yaşanmasından endişelenen Türkmenler, Türkiye'nin aktif müdahalesine umut bağlamış durumda. Musul operasyonunun durduğunu açıklayan ABD ise Şii grupların Tel Afer'e yürümesine karşı sessizliğini koruyor.

MÜDAHALE GEREKÇESİ

Türkiye, Musul ve Tel Afer'e ilişkin her türlü senaryoya karşı A, B, C planlarının hazır olduğunu duyurmuştu. Şii Haşdi Şabi milislerinin Tel Afer'e başlatmayı planladığı operasyon, Ankara'nın ajandasındaki 'en kötü senaryo' anlamını taşıyor. Şiilerin böyle bir adım atmasını 'kırmızı çizgi' olarak gören Ankara, Irak'taki tek homojen Türkmen bölgesini kurtarmak için harekete geçebilir. Bağdat, Türkiye'nin Başika bölgesinden çıkmasını istediğinde Ankara'nın 'ulusal güvenlik meselesi' olarak sunduğu 4 konudan biri Tel Afer konusu olmuştu. Ankara'nın Musul operasyonundaki 'C' planı, "doğrudan Tel Afer'e müdahale" başlığından oluşuyor.

İKİNCİ HEDEF BAŞİKA

Bütün uyarılara rağmen Türkmen kenti Tel Afer'e yürüyen Haşdi Şabi gruplarının, bu kenti ele geçirdikten sonra Türkiye'nin Başika'da bulunan üssünü de kuşatmayı hedefledikleri belirtiliyor. Musul güneydoğusundaki Kayyare bölgesinde Irak ordusu içindeki Şii grupları artık göstere göstere öne çıkartan Bağdat yönetimi ise Musul çevresinde sert uygulamalarıyla da gerçek yüzünü belli etmeye başladı. Kayyare'deki köylerde evlerin duvarlarına "Hüseyin'in ülkesi" gibi sloganları yazan Irak ordusu, bölge halkına da mezhep temelli baskılar uyguluyor.

'SURİYE'YE GİRECEĞİZ'

Türkiye'nin varlığını kendilerine tehdit olarak algılayan Haşdi Şabi grubu Ortadoğu'da hedeflerini büyüttü. Şii milisler, DEAŞ'lı teröristlerin Musul ve Tel Afer'den kovulması sonrası Suriye topraklarına da girebileceklerini belirtti. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, "Irak emniyet güçleri Musul çevresindeki köyleri kontrol altına alıyor. Operasyonda somut ilerleme kaydedildi ve kente ulaşılmasına az bir mesafe kaldı. Irak, Suriye'yle geniş bir sınır hattına sahip. Suriye ve Irak toprakları iç içe. Musul'un kurtarılmasından sonra terör örgütü DEAŞ'ı takip ve kovmak için Suriye'ye girmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.