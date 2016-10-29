Rejim hattını kırabilmek için sadece 3 km kaldı

Muhalifler, ülkenin kuzeyindeki Halep'te kent merkezinin doğusunda devam eden rejim kuşatmasını kırmak için dün sabah saatlerinde büyük bir saldırı başlatmıştı.

Muhalifler, rejim hatlarına saldırılarını, kuşatılan bölgenin içinden ve dışından aralıksız sürdürüyor.

Dışarıdaki muhalif güçler, kuşatmanın güneybatısında bulunan Dahiyetu'l-Esed semtinin tümünü dün akşam saatlerinde ele geçirdi. Bir sonraki hedefleri askeri akademi olan muhalifler, 3000 Konut Mahallesi'ndeki Esed ordusu ve başta Hizbullah olmak üzere İran yanlısı diğer Şii milisleri vuruyor.

Dahiyetu'l-Esed'i alarak 2 kilometre içeri giren muhaliflerin, rejim hattını kırabilmek için 3 kilometre daha ilerleyebilmesi gerekiyor.

Kuşatma içinde kalan gruplar ise dünden bu yana Cemiyetu'z-Zehra semtinde yoğunlaşan rejimin askeri ve lojistik merkezlerini füzelerle hedef aldı.

Muhalif gruplar operasyonu çok sayıda grubu bünyesinde toplayan Halep Fetih Ordusu adı altında gerçekleştiriyor.

AA muhabirine açıklama yapan Tecemmu Festakim grubunun askeri sözcüsü Ammar Sakkar, rejim mevzilerine yönelik şiddetli füze saldırılarından sonra karadan harekete geçeceklerini söyledi. Sakkar, dün hava şartları nedeniyle rejim ve Rusya'nın etkili hava saldırıları düzenleyemediğini, detay vermeksizin, kendilerinin de savaş uçaklarının etkisini azaltmak için bazı tedbirler aldığını ifade etti.

Şam Cephesi siyasi ofis üyelerinden Bera Eş-Şami de Dahiyetu'l-Esed'le ilk rejim hattının kırılmasının ardından saldırıların şiddetini artıracaklarını belirtti.

Sukur Eş-Şam sözcüsü Musa Elhac Musa, operasyon planını Halep'te bugüne kadar düzenlenen operasyonlardan çıkarılan dersler ışığında yaptıklarını, rejimin gücünü yıpratarak dağıtmaya ağırlık vereceklerini kaydetti.

Halep kent merkezinin doğusunda yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. Bölgenin Türkiye sınırındaki İdlib iliyle bağlantısını kuran Kastillo yolu 7 Temmuz'da rejim kontrolüne girmişti. Muhalifler, 6 Ağustos'ta yeniden koridor açmayı başarsa da rejim 4 Eylül'de bölgeyi yeniden kuşatmıştı. Kentin doğusu, rejimin ve Rusya'nın yoğun hava saldırılarıyla harabeye dönmüş durumda. Savaşın başından bu yana bir milyondan fazla kişinin göç ettiği bölgede on binlerce kişi de rejim ve destekçilerinin saldırılarında can verdi. Rejim güçleri, halen Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımlarına geçit vermiyor.