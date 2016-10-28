  1. Almanya’da büyük korku

Türk dostu Prens öldü

Türk dostu Prens öldü
Japonya'da İmparator Akihito'nun amcası ve kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi Prens Mikasa hayatını kaybetti. 100 yaşındaki Prens, Japonya-Türkiye Cemiyeti'nin de onursal başkanıydı. Aileden yapılan açıklamada, Krizantem Tahtı'nın beşinci sıradaki varisi Prens Mikasa'nın mayıs ayından bu yana zatürre tedavisi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. 2 Aralık 1915'te doğan Prens Mikasa, 1927'de tahta çıkan ve 62 yıl hüküm süren İmparator Hirohito'nun en küçük kardeşiydi.
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