Türk dostu Prens öldü

Japonya'da İmparator Akihito'nun amcası ve kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi Prens Mikasa hayatını kaybetti. 100 yaşındakiPrens, Japonya-TürkiyeCemiyeti'nin de onursalbaşkanıydı. Aileden yapılan açıklamada, KrizantemTahtı'nın beşinci sıradakivarisi Prens Mikasa'nın mayıs ayından bu yana zatürre tedavisi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. 2 Aralık 1915'te doğan Prens Mikasa, 1927'de tahta çıkan ve 62 yıl hüküm süren İmparator Hirohito'nun en küçük kardeşiydi.
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