Türk dostu Prens öldü

Japonya'da İmparator Akihito'nun amcası ve kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi Prens Mikasa hayatını kaybetti. 100 yaşındaki Prens, Japonya-Türkiye Cemiyeti'nin de onursal başkanıydı. Aileden yapılan açıklamada, Krizantem Tahtı'nın beşinci sıradaki varisi Prens Mikasa'nın mayıs ayından bu yana zatürre tedavisi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. 2 Aralık 1915'te doğan Prens Mikasa, 1927'de tahta çıkan ve 62 yıl hüküm süren İmparator Hirohito'nun en küçük kardeşiydi.