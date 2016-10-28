  1. Suudi Arabistan'dan Rakka açıklaması

, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçilmedi

Genel Kurulunda İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye belirlenmesi için yapılan oylamada, konseye tekrar giremedi.

Rusya, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçilmedi

İnsan hakları konularının görüşüldüğü temel organı olan ve 47 üyesi bulunan konseyin 14 yeni üyesi belirlendi.

Halep'teki hava saldırıları nedeniyle eleştirilen ise BM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamada BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine tekrar seçilemedi.

Oylamada, Doğu Avrupa grubundan konseydeki iki koltuk için yarışan Macaristan 144 oy alarak konseyin yeni üyesi olurken, Rusya 112 oy ile koltuğunu 114 oy olan Hırvatistan'a kaptırdı.

Konseye seçilen diğer ülkeler ise Brezilya, Çin, Küba, Mısır, Irak, Japonya, Ruanda, Güney Afrika, Tunus, Birleşik Kırallık, ABD ve Suudi Arabistan.

Yemen'deki hava saldırıları nedeniyle eleştirilen Suudi Arabistan'ın konseye yeniden seçilmesi ise insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 21:06
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