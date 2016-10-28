Putin: Aptalca ve komik

NATO'nun Rusya sınırına görülmemişaskeri yığınak yapmayakarar vermesine Rus lider VladimirPutin'den cevap geldi. ABD ve İngiltere'ninbaşını çektiği Batılı ülkelerleRusya arasındaki gerilimin tırmanmasınıSoçi'deki konuşmasında yorumlayanPutin, "Rusya, hiçbir ülkeye saldırıdüzenlemeyi planlamıyor. Bu komik,aptalca ve böyle bir şey düşünülemez.Bu iddialar, diğer ülkelerin askeriharcamalarını artırmak için kullandıklarıbir histeriden ibaret" dedi.Putin'in açıklamaları, Washington'darahatsızlığa neden oldu.
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