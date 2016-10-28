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: Aptalca ve komik

Putin: Aptalca ve komik
NATO'nun Rusya sınırına görülmemiş askeri yığınak yapmaya karar vermesine Rus lider Vladimir Putin'den cevap geldi. ABD ve İngiltere'nin başını çektiği Batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerilimin tırmanmasını Soçi'deki konuşmasında yorumlayan Putin, "Rusya, hiçbir ülkeye saldırı düzenlemeyi planlamıyor. Bu komik, aptalca ve böyle bir şey düşünülemez. Bu iddialar, diğer ülkelerin askeri harcamalarını artırmak için kullandıkları bir histeriden ibaret" dedi. 'in açıklamaları, Washington'da rahatsızlığa neden oldu.
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