Yemen'de Husi güçlerin Suudi Arabistan'dan intikam alacaklarına dair ettikleri yeminden sonra Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda büyük artış yaşanıyor.

Daha önce Suudi topraklarına girmeye çalışan milislerin Suudi Arabistan'a füze fırlattığı açıklandı. Koalisyon güçlerinin yaptığı açıklamaya göre Yemen'den ateşlenen füze Mekke'ye 65 km kala koalisyon güçleri tarafından vurularak engellendi.



TÜRKİYE KINANDI

Dışişleri Bakanlığı, Mekke'nin Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olan Mekke'nin, Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.