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'ye attılar! Son anda engellendi

Yemen'de bulunan Husi milislerin ateşlediği nin 'ye 65 kilometre kala engellendiği duyuruldu.

Mekkeye füze attılar! Son anda engellendi

Yemen'de Husi güçlerin Suudi Arabistan'dan intikam alacaklarına dair ettikleri yeminden sonra Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda büyük artış yaşanıyor.

Daha önce Suudi topraklarına girmeye çalışan milislerin Suudi Arabistan'a fırlattığı açıklandı. Koalisyon güçlerinin yaptığı açıklamaya göre Yemen'den ateşlenen füze 'ye 65 km kala koalisyon güçleri tarafından vurularak engellendi.

TÜRKİYE KINANDI
Dışişleri Bakanlığı, Mekke'nin Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biri olan Mekke'nin, Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasının şiddetle kınandığı belirtilerek, "Saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 18:10
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