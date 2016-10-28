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İnsanlığa Fransız

önceki gün tahliyesinde insanlık ayıbına imza attı. Otobüs koltuklarını naylonla kapladı. İngiltere’ye geçişleri önlemek için duvar inşaatına girişti. Sığınmacılar ise çadır kurmak zorunda kaldı!

İnsanlığa Fransız
Türkiye yardıma muhtaç lere sınır kapılarını açtı. Yurdun dört bir yanında çadır kentler kuruldu. Mültecilerin, yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağladı. Tüm dünyaya ders verdi. Avrupa ülkeleri ise bugüne kadar kapılarına dayanan sığınmacıların bir kısmını kabul ederken büyük bir kısmana ise burun kıvırdı. Avrupa'nın sığınmacılara olan düşmanlığı Almanya, İngiltere ve 'da ön plana çıktı. Fransa, sığınmacıların İngiltere'ye geçişini önlemek için sınırlara duvar örmeye kalkıştı. Son olarak ise önceki gün Fransa'da mültecilerin tahliye işleminde insanlık dışı görüntüler kaydedildi. Sığınmacıların taşınacağı otobüslerin koltukları naylonlarla kaplandı. Fransız yetkililerin bahanesi ise 'Salgın önlemi' oldu.


Başka kamplara götürülen sığınmacılar naylon geçirilen koltuklarda taşınmıştı.

ÇARESİZ KALDILAR
İngiltere'ye gidemeyen çoğunluğunu Sudan'lıların oluşturduğu 2 binin üzerinde mülteci ise başkentin sokaklarına sığındı. Eyfel Kulesi'nin çevresine ve Stalingrad Meydanı'na çadırlar kurup yaşam mücadelesi vermeye başladı. Fransız yetkililer ise çaresiz kalan insanların görüntülerine sessiz kaldı.

BOT FACİASI
Libya açıklarında dün bir facia yaşandı. Göçmenleri taşıyan bot battı. 90 kişi boğularak hayatını kaybetti. Libya sahil güvenlik sözcüsü Eyub Kasem, yaptığı açıklamada, "90 göçmen yaşamını yitirdi. Yalnızca 29 kişi kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
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