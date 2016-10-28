İnsanlığa Fransız

Fransa önceki gün mülteci tahliyesinde insanlık ayıbına imza attı. Otobüs koltuklarını naylonla kapladı. İngiltere’ye geçişleri önlemek için duvar inşaatına girişti. Sığınmacılar ise çadır kurmak zorunda kaldı!
Türkiye yardıma muhtaç mültecilere sınır kapılarını açtı. Yurdun dört bir yanında çadır kentler kuruldu. Mültecilerin, yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağladı. Tüm dünyaya ders verdi. Avrupa ülkeleri ise bugüne kadar kapılarına dayanan sığınmacıların bir kısmını kabul ederken büyük bir kısmana ise burun kıvırdı. Avrupa'nın sığınmacılara olan düşmanlığı Almanya, İngiltere ve Fransa'da ön plana çıktı. Fransa, sığınmacıların İngiltere'ye geçişini önlemek için sınırlara duvar örmeye kalkıştı. Son olarak ise önceki gün Fransa'da mültecilerin tahliye işleminde insanlık dışı görüntüler kaydedildi. Sığınmacıların taşınacağı otobüslerin koltukları naylonlarla kaplandı. Fransız yetkililerin bahanesi ise 'Salgın önlemi' oldu.
Başka kamplaragötürülensığınmacılarnaylon geçirilenkoltuklardataşınmıştı.
ÇARESİZ KALDILAR
İngiltere'ye gidemeyen çoğunluğunu Sudan'lıların oluşturduğu 2 binin üzerinde mülteci ise başkentin sokaklarına sığındı. Eyfel Kulesi'nin çevresine ve Stalingrad Meydanı'na çadırlar kurup yaşam mücadelesi vermeye başladı. Fransız yetkililerise çaresiz kalan insanlarıngörüntülerine sessiz kaldı.
BOT FACİASI Libya açıklarında dün bir facia yaşandı. Göçmenleri taşıyan bot battı. 90 kişi boğularak hayatını kaybetti. Libyasahil güvenlik sözcüsü Eyub Kasem,yaptığı açıklamada, "90 göçmenyaşamını yitirdi. Yalnızca 29 kişikurtarıldı" ifadelerini kullandı.
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