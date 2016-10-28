Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın Bab'a yaklaşması üzerine, PYD/PKK ile işbirliğine girdi. İki terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı cepheyi genişletmeyi amaçlıyor.

Türk güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasında Bab civarındaki hakimiyet bölgeleri için yapılan pazarlıklara ulaştı.

AA muhabirine bilgi veren güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Halep ilinin kuzeyinde DEAŞ'ın hakim olduğu Bab ilçesinin 12 kilometre yakınına ulaştığını, bunun da her iki terör örgütü için endişeye neden olduğunu vurguladı.

Taraflar arasındaki pazarlıkların ayrıntılarına ulaşan güvenlik kaynakları, DEAŞ'ın Bab'ın kuzeybatısındaki Kafir Karis, Tel Susin ve Maarret Müslimiye köylerini, Fafin beldesini ve Piyade Okulu'nun eğitim kampüsünü PYD/PKK'ya bırakmayı kabul ettiğini bildirdi.

Bu durum, PYD/PKK'nın DEAŞ kontrolündeki Bab'a biraz daha yaklaşması anlamına da geliyor.

Örgüt, Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ile Münbiç ilçelerini coğrafi olarak birleştirebilmek için Bab'ı ele geçirmek zorunda.

Diğer taraftan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK ve ÖSO güçleri, PYD/PKK'nın Afrin-Tel Rifat koridorundan Bab-Münbiç yönüne çıkışını daraltmaya başlamıştı.

İKİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PASLAŞMASI

Güvenlik kaynakları, DEAŞ'ın söz konusu pazarlıkla PYD/PKK'yı Afrin-Tel Rifat'taki sıkışmadan kurtarıp daha geniş bir cephe hattında TSK ile ÖSO'nun önüne sürmeyi amaçladığına dikkati çekiyor.

PYD/PKK'nın Bab'a yaklaşabilmek uğruna, Fırat Kalkanı ile daha fazla çatışmaya razı olduğunu kaydeden kaynaklar, iki örgütün cephe hatlarını beraber tutmak için işbirliğini derinleştirmesini beklediklerini bildirdi.

PYD/PKK'nın Fırat Nehri'nin doğusu ile batısındaki hakimiyet bölgelerini birleştirebilmesi için Bab'ı DEAŞ'tan alabilmesi gerekiyor. Örgüt, ABD'nin askeri desteğiyle nehrin doğusunda Suriye-Türkiye sınır boyunu ele geçirmişti. Terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğu ucundan, Reyhanlı ilçesinin karşısına ulaşan bir hakimiyet bölgesiyle iki ülkenin coğrafi temasını da büyük ölçüde koparmayı öngörüyor.

BAB YOLUNDA REJİM MÜDAHALESİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO'nun önceki Bab'ın kuzeybatısında DEAŞ'tan Tel Madik ve Tel Ceycan'ı kurtarması üzerine Beşşar Esed rejimi muhalifleri havadan vurmuştu.

ÖSO güçleri söz konusu köylerde DEAŞ'ın intihar bombacılarına, Bab'ın kuzeybatısındaki Mare ilçesi civarında da PYD/PKK saldırılarına hedef olmuştu.