DEAŞ 8 bin aileyi canlı kalkan yaptı

BM, DEAŞ'ın yaklaşık 8 bin aileyi kaçırarak Irak'ın Musul kentinde operasyonlara karşı canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "DEAŞ, Irak'ın Musul kenti dışında bulunan on binlerce aileyi Musul'a zorla yerleştiriyor." dedi.

Terör örgütünün çarşamba günü emirlerine karşı gelen 232 kişiyi öldürdüğünü belirten Shamdasani, bunların zorla Musul'a sokulmaya karşı çıkan siviller olduğunu belirtti.

Shamdasani, DEAŞ'ın, Irak'ın Shura bölgesinden en az 5 bin 370 aile ve Nimrud bölgesinden 2 bin 210 aile başta olmak üzere Musul etrafında yer alan bölgelerden yaklaşık 8 bin aileyi kaçırarak Musul'da canlı kalkan olarak kullandığını duyurdu.