Büyük Halep operasyonu başladı

Suriye'nin Halep ilindeki muhalif gruplar, kent merkezindeki rejim kuşatmasını kırmak için büyük bir operasyon başlattı.



Muhalifler, Halep'in kent merkezinin doğusunda, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasını kırmak için büyük ölçüde Grad ve Fil füzelerini kullandıkları şiddetli bir saldırı gerçekleştiriyor.



Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların koordinatörlüğünü yapan Abdumun'im Ezzin, operasyonla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.



Ezzin, "Bu operasyon, katılan savaşcıların sayısı ve donanımı açısından Halep'e yönelik en büyük operasyondur. Hedef, Halep'in kuşatmasını kırıp İran ve Rusya'ya meydan okumaktır. Bütün muhalif savaşçıların morali yüksektir. Halep kuşatmasını kırana kadar devam etmekte kararlılar." ifadelerini kullandı.



Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, saldırıyı çok sayıda muhalif grubu bünyesinde toplayan Halep Fetih Ordusu gerçekleştiriyor.



Halep Fetih Ordusu, kent merkezinin doğusunda rejim kuşatması içinde ve dışında kalan batı bölgelerinde konuşlu bazı unsurlarıyla saldırıyor.



Muhalif gruplar sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, Dahiyyetül Esed semti çevresindeki karton ve taş kırma fabrikasını alarak rejimin ilk savunma hattını kırdıklarını duyurdu.



Muhaliflerin kent merkezinin doğusundaki rejim kuşatmasını kırmak için son 3 haftadır büyük bir operasyona hazırlandığı biliniyordu.

MUHALİFLER ESED GÜÇLERİNİ AĞIR SİLAHLARLA VURMAYA BAŞLADI

Suriyeli muhalif gruplar, Halep ilinde kent merkezi çevresindeki rejim hatlarını ağır silahlarla vurmaya başladı.

Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, saldırıyı çok sayıda muhalif grubu bünyesinde toplayan Fetih Ordusu gerçekleştiriyor.

Fetih Ordusu, kent merkezinin doğusunda rejim kuşatması içinde ve dışında konuşlu bazı unsurlarıyla Esed güçlerine, Grad ve Fil füzeleriyle yoğun saldırılar düzenliyor.

Fetih Ordusu bileşenlerinden Ahrar'uş Şam, sosyal medya hesabından Bab Neyrab askeri havaalanının, Dahiyyetul Esed ve 1070 konut bölgesinde Esed güçlerinin karargah olarak kullandıkları yerlerin vurulduğunu duyurdu.