Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoksulluk, işsizlik ve ekonomik durgunluk ortamı oluşturarak Filistin'in kalkınmasını engellediğini belirterek, bu ülkeden Filistin topraklarındaki işgale son vermesini istedi.

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki kalkınmanın engellenmesinden derin endişe duyduğunu söyledi.

Lynk, işgal altındaki topraklardaki durumun Filistin halkı için "çaresizlik ve umutsuzluk" olduğunu vurgulayarak, İsrail'i Filistin topraklarındaki yaklaşık 50 yıllık işgalini sonlandırmaya çağırdı.

İsrail'in yoksulluk, işsizlik ve ekonomik durgunluk ortamı oluşturarak Filistin'in kalkınmasını engellediğinin altını çizen Lynk, "Yoksulluk artıyor, işsizlik facia boyutlara ulaştı. Gıda güvensizliği gittikçe ağırlaşıyor. Filistin ekonomisi, işgal altında gün geçtikçe daha fazla tıkanırken hareket kabiliyeti daha da azalıyor." ifadesini kullandı.

Özel Raportör Lynk, İsrail işgalinin ayrıca Filistin halkının temel insan haklarından mahrum bıraktığına işaret ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret etme talebiyle ilgili İsrail hükümetinin kendisine henüz bir dönüş yapmadığını da kaydetti.