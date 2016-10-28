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’da büyük korku

Almanya’da büyük korku
Almanya'da son günlerde korkunç palyaço şakaları nedeniyle yaşanan olaylar, büyük paniğe neden oldu. Alman haber ajansı dpa'nın polise dayandırdığı verilere göre, son günlerde korkunç şakaları nedeniyle ülkede 370 olay yaşandı. Elindeki motorlu testere, beyzbol sopası, bıçak, çekiç gibi aletlerle insanları korkutmaya çalışan korkunç kostümlü palyaçolar çok sayıda kişiyi yaralarken; aynı zamanda kendileri de korkuttukları insanların saldırılarına uğradı. Yetkililer, toplam 414 kişinin olaylar nedeniyle yaralandığını açıkladı. Birçok eyalette, palyaçoların yasaklandığı açıklandı.
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