Almanya’da büyük korku

Almanya'da son günlerde korkunç palyaço şakaları nedeniyleyaşanan olaylar, büyükpaniğe neden oldu. Alman haber ajansı dpa'nın polise dayandırdığı verilere göre, son günlerde korkunç palyaço şakaları nedeniyle ülkede 370 olay yaşandı. Elindeki motorlu testere, beyzbol sopası, bıçak, çekiç gibi aletlerle insanları korkutmaya çalışan korkunç kostümlü palyaçolar çok sayıda kişiyi yaralarken; aynı zamanda kendileri de korkuttukları insanların saldırılarına uğradı. Yetkililer,toplam 414 kişinin olaylarnedeniyle yaralandığını açıkladı. Birçok eyalette, palyaçoların yasaklandığı açıklandı.
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