



ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, ABD'nin suikast ordusu olarak bilinen JSOC'un (Ortak Özel Operasyon Komutanlığı) Musul operasyonunda aktif rol aldığını itiraf etti. ABD'nin kurduğu IŞİD karşıtı koalisyonun 13 üyesiyle Paris'te yaptığı toplantının ardından gazetecilere konuşan ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, JSOC'un savaş alanında görevlendirildiğini itiraf ederek "Biz operasyonlarda Ortak Özel Operasyon Komutanlığı'nı (The Joint Special Operations Command) da görevlendirdik" dedi.

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RAKKA OPERASYONUNDA DA KİLİT ROL OYNAYACAKLAR

İnfaz timlerinin Rakka operasyonunda da kilit rol üstleneceği bildiriliyor. 11 Eylül saldırılarından bu yana suikast, infaz, gizli işkence ve adam kaçırma gibi operasyonlar yürüten Özel birlik JSOC'un, uzun bir süredir Irak ve Suriye'deki bazı yerel güçlere askeri eğitim verdiği de belirtiliyor.



ÖZEL BİRLİK, CIA'İ GÖLGEDE BIRAKTI! BİNLERCE KİŞİYİ İNFAZ ETİLLER

11 Eylül sonrası talimatları doğrudan Beyaz Saray'dan alan ABD'nin gizli suikast ordusu Özel birlik JSOC, suikast, infaz, gizli işkence ve adam kaçırma gibi operasyonlarda CIA'i geride bırakmıştı. Son 10 yılda asker sayısı 25 bine çıkan JSOC, binlerce kişiyi infaz etti.

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AFGANİSTAN'DA 550 HEDEFİ VURUP, BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Timler gizli merkezlerde insanlara işkence etmek, aç bırakmak ya da aranan kişileri teslim olmaya zorlamak için eş ve çocuklarını kaçırmak gibi taktiklere başvuruyordu. JSOC sadece Afganistan'da 2008'de 550 hedefi vurup bin kişiyi öldürdü. 2009'da 464 operasyonla 500 kişi öldürüldü. Irak'ta 2005'te ayda 300 civarında baskın düzenlenmişti. JSOC'tan bir yetkili "Karanlık bir meseleyiz. Evreni idare eden bir gücüz ama görünemeyiz. CIA'in yaptığımız şeyleri yapmaya gücü ve yetkisi yok" ifadelerini kullanmıştı.

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ÖLÜM EMRİ BEYAZ SARAY'DAN

JSOC, eski Başkan George W. Bush ve halefi Barack Obama'nın emriyle Irak ve Afganistan'ın yanı sıra ABD'nin resmen savaşta olmadığı Yemen, Suriye, Pakistan, Somali, Filipinler ve Nijerya gibi ülkelerde operasyonlar yürüttü.

Beyaz Saray JSOC'a nadiren kara listedeki kişileri yakalamayıp doğrudan öldürme yani suikast yetkisi veriyor. JSOC ölüm listesini CIA'den bağımsız hazırlamıştı. Üniforma giymeyen timler 'Kuzey Virginia Gizli Ordusu', 'Yeşil Görev Gücü', 'Görev Gücü 11', 'Görev Gücü 121' gibi takma isimler alıyor. Bu arada JSOC'un ilk görevi 1980'de Tahran'da ABD elçiliğindeki rehineleri kurtarma amacıyla düzenlenen 'Şahin Pençesi Operasyonu'ydu. Operasyon, ekibi taşıyan helikopterin çöle düşüp sekiz kişilik ekibin ölmesiyle fiyaskoyla sonuçlanmıştı.