Libya donanması, Avrupa'ya ulaşmak için küçük bir tekne ile Libya kıyılarından açılan 90 göçmenin ölmüş olabileceğini açıkladı.

Libya donanması, Avrupa'ya ulaşmak için küçük bir tekne ile Libyakıyılarından açılan 90 göçmenin ölmüş olabileceğini açıkladı.

Associated Press, açıklamanın donanma sözcüsü tarafından yapıldığını bildirdi.

Teknedeki çok sayıda göçmene halen ulaşılamadı.