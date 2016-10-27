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'da : 90 ölü

 donanması, Avrupa'ya ulaşmak için küçük bir tekne ile Libya kıyılarından açılan 90 göçmenin ölmüş olabileceğini açıkladı.

Libyada tekne faciası: 90 ölü

donanması, Avrupa'ya ulaşmak için küçük bir tekne ile Libya kıyılarından açılan 90 göçmenin ölmüş olabileceğini açıkladı.

Libya donanması, Avrupa'ya ulaşmak için küçük bir tekne ile Libyakıyılarından açılan 90 göçmenin ölmüş olabileceğini açıkladı.

Associated Press, açıklamanın donanma sözcüsü tarafından yapıldığını bildirdi.

Teknedeki çok sayıda göçmene halen ulaşılamadı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 15:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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osman osman

Dangalaklar Avrupa'da bir şey var sanıyorlar.Sağ da ulaşabilseler orada ölümden beter hayatları olurdu.

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cevapla 27.10.2016 15:48
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