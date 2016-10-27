BM'den flaş Halep açıklaması

Cenevre Birleşmiş Milletler Ofisi'nde uluslararası Suriye Destek Gurubu'nun insani yardım çalışma toplantısından sonra bir basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Bu savaş çirkin ve kirlidir" dedi.



Mistura sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan ve Türkiye, Amerika, Rusya'nın yanında bölgedeki bazı ülke temsilcileriyle de yapılan görüşmeden sonra, görüşmelerin devam edeceği ifade edilmişti. Evet görüşmeler devam ediyor yalnız bu konuda detay veremiyorum. Şunu belirtebilirim ki Halep'in doğusunda hastalara ve yaralılara tıbbi yardım ve tahliyenin yapılamadığı gibi, tek bir yardım konvoyu da bu bölgeye insani yardım ulaştıramamıştır. Suriye'de bütün tarafları BM'nin insani yardım planlarına destek olmaya davet ediyorum, aksi halde yaklaşan kışın mevsiminin bu yıl korkunç geçeceği öngörülebiliyor. Savaşın başlama tarihinden günümüze kadar olan sürede geçen kış aylarının, bu yıl diğer yıllara göre oldukça kötü şartlarda olacağı açıktır"