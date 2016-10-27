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’ tutuklandı

‘Afgan kızı’ tutuklandı
1985'te fotoğrafçı Steve McCurry tarafından çekilen ve National Geographic dergisine kapak olan ünlü "Afgan kızı" Sharbat Gula, efsane pozuyla hafızalara kazındı. O dönem 13 yaşındaydı. Fotoğrafı çekildikten sonra uzun yıllar Gula'dan haber alınamadı. 2002'de fotoğrafçı McCurry Afganistan'a gidip, Gula'ya ulaştı ve nı ikinci kez fotoğrafladı. Gula, son olarak Pakistan'da ortaya çıktı. 'e kapak olan Gula, Pakistan Federal Soruşturma Ajansı tarafından sahte kimlik bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde yaşayan Gula'ya sahte kimlik sağlayan şüphelilerin de arandığı açıklandı. Pakistanlı yetkililer, Gula'nın suçlu bulunması halinde 7 ila 14 yıl hapisle cezalandırılabileceğini vurguladı. Gula'nın üçüncü fotoğrafı ise güvenlik güçleri tarafından çekilerek basına dağıtıldı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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