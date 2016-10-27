‘Afgan kızı’ tutuklandı

1985'te fotoğrafçı Steve McCurry tarafından çekilen ve National Geographic dergisine kapak olan ünlü "Afgan kızı" Sharbat Gula, efsane pozuyla hafızalara kazındı. O dönem 13 yaşındaydı. Fotoğrafı çekildikten sonra uzun yıllar Gula'dan haber alınamadı. 2002'de fotoğrafçı McCurry Afganistan'a gidip, Gula'ya ulaştı ve Afgan kızını ikinci kez fotoğrafladı. Gula, son olarak Pakistan'daortaya çıktı. National Geographic'e kapak olan Gula, Pakistan Federal Soruşturma Ajansı tarafından sahte kimlik bulundurduğuiddiasıyla gözaltına alındı. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde yaşayan Gula'ya sahte kimlik sağlayan şüphelilerin de arandığı açıklandı. Pakistanlı yetkililer, Gula'nın suçlu bulunması halinde 7 ila 14 yıl hapislecezalandırılabileceğini vurguladı. Gula'nınüçüncü fotoğrafı ise güvenlik güçleri tarafındançekilerek basına dağıtıldı.
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