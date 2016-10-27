Washington'da Rumi Forum'un dinler arası diyalog çerçevesinde "İbrahimi Tartışma: Din ve Demokrasi" çerçeveli panelinde Tarin'in de üç konuşmacıdan biri olduğu günler öncesinden kamuoyuna ilan edilmişti. Fethullah Gülen'in Onursal Başkanı olduğu Rumi Forum'la Mayıs'ta da bakanlığın tanıtımı için bir toplantı düzenleyen Taris, Gülenciler ile iyi ilişkileri olan biri. Üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye Büyükelçiligi'nin geçen haftadan beri konuyu yakından takip ettiğini ve elçiliğin bakanlıktaki girişimleriyle Taris'in panele katılmaktan vazgeçtiğini söyledi. Yetkili, "önce resmi değil kişisel ziyaret dendi. Daha sonra girişimlerimiz sonuç verdi" dedi. İçişleri Bakanlığı basın bürosu ise SABAH'ın konuya ilişkin sorularını bahaneler öne sürerek yanıtsız bıraktı.

BAKAN'A İLETİLMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş geçen ay Chicago'da ABDİçişleri Bakanı Jeh Johnson ile yaptığı görüşmede FETÖ ile ilgili muhatabına detaylı bilgi vermişti. Geçen haftalarda da Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkçi de konuyu gündeme getirmişti. ABD İçişleri Bakanlığı'nın bu açıdan FETÖ paneli tüm bu görüşmelere rağmen geç hassasiyet gösterdiğini söylemek mümkün.



RAGIP SOYLU/SABAH