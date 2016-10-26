Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumu sonunda açıklamalarda bulundu.

Bakanlarla verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Stoltenberg, caydırıcılık, savunma ve Varşova zirvesinde alınan kararların uygulanması hakkındaki konuları değerlendirdiklerini ifade etti.

Stoltenberg, "NATO'nun ana sorumluluğu 1 milyar vatandaşımızı korumaktır. Haziran'daki Varşova zirvesinde de NATO ülkelerinin liderleri bunu sağlamaya yönelik kararlar almıştı." diye konuştu.

ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın, yılın ilk aylarında ittifakın Doğu bölgesinde kurulacak çok uluslu birliklere önderlik etmeyi taahhüt ettiğini anımsatan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Bugün birçok müttefikin bu güçlere katkılarını onayladığını gururla duyuruyorum. Arnavutluk, İtalya, Polonya, Slovenya, Kanada'nın öncülüğünde Letonya'daki birliğe, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Norveç, Almanya öncülüğünde Litvanya'da kurulacak birliğe; Danimarka ve Fransa, İngiltere öncülüğünde Estonya'da kurulacak birliğe; Romanya ve İngiltere de ABD öncülüğünde Polonya'daki birliğe katkı yapacak."

Stoltenberg, birliklerdeki güçlerin tam anlamıyla çok uluslu olacağını işaret ederek, "Bu, yanlış anlaşılamaz bir mesaj gönderiyor. NATO bir olarak duruyor. Herhangi bir müttefike saldırı hepimize saldırı anlamını taşıyor." diye konuştu.

Yeni konuşlandırılacak dört birliğin 2017 başında faaliyete geçmesinin planlandığını hatırlatan Stoltenberg, sürecin bu yönde ve uygun bir şekilde ilerlediğini söyledi.

NATO'nun Karadeniz bölgesindeki varlığını güçlendirme konusunun da ele alındığını anlatan Stoltenberg, bu bölgede, Romanya öncülüğünde çok uluslu bir askeri birlik kurulacağını söyledi. Karadeniz bölgesinde havada ve denizde de önlemler almak üzere çalışmaların devam ettiğini ifade eden Stoltenberg, "Memnuniyetle söylerim ki bazı ülkeler, Karadeniz'de karada, havada ve denizde kurulacak güçlere katkıda bulunmaya onay verdi. Buna, Kanada, Almanya, Hollanda, Polonya, Türkiye ve ABD de dahil. Bu güce, başka müttefiklerde nasıl katkı yapacaklarını değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, toplantıda Rusya'nın NATO sınırları yakınındaki askeri hareketlerinin de ele alındığına dikkati çekerek, "Rusya'nın davranışından kaygı duyuyoruz. Diyalog kurmak, tansiyon yüksekken daha büyük önem taşıyor. Müttefikler yakın gelecekte NATO-Rusya Konseyinde büyükelçiler toplantısı yapmaya hazır durumda." diye konuştu.

Toplantının ardından NATO savunma bakanları, beraber çalışma yemeğine geçti.