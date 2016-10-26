Kandale Belediye Başkanı Cami Mahmud, yaptığı açıklamada, DEAŞ'a bağlılıklarını duyuran militanların, Kandele'yi ele geçirdiğini ve kent çevresinde konuşlandıklarını belirtti.

Örgütün konuşlandıkları bazı binalara siyah flamalar astıklarını ifade eden Mahmud, bölge sakinlerinin endişeli olduğunu söyledi.

Puntland yönetimine bağlı Kandele halkının büyük kısmı, geçimini balıkçılık ve ticaret ile sağlıyor.

Somali'nin kuzeydoğusundaki Puntland bölgesi, 1998'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.