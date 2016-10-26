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'de bir sahil kenti 'ın eline geçti

Terör örgütü 'ın, 'nin Puntland özerk bölgesi idaresindeki "Berri" bölgesine bağlı sahil kenti Kandele'yi kontrol altına aldığı bildirildi.

Somalide bir sahil kenti DEAŞın eline geçti

Kandale Belediye Başkanı Cami Mahmud, yaptığı açıklamada, 'a bağlılıklarını duyuran militanların, Kandele'yi ele geçirdiğini ve kent çevresinde konuşlandıklarını belirtti.

Örgütün konuşlandıkları bazı binalara siyah flamalar astıklarını ifade eden Mahmud, bölge sakinlerinin endişeli olduğunu söyledi.

Puntland yönetimine bağlı Kandele halkının büyük kısmı, geçimini balıkçılık ve ticaret ile sağlıyor.

'nin kuzeydoğusundaki Puntland bölgesi, 1998'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 18:20
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