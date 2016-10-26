Sharapova’ya kötü haber

Rus tenisçi Maria Sharapova, doping yapığıgerekçesiyle 2 yılmen cezası aldı. Son olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla cezası 15 aya düşürülen Rus tenisçi dün aldığı kötü haberle bir kez daha yıkıldı. CAS, Sharapova'yı kadınlardünya klasmanından çıkardığınıaçıkladı. Kadın Tenisçiler Birliği'nin (WTA) geçen hafta açıkladığı dünya sıralamasında 91. basamakta bulunan 29 yaşındaki Sharapova, sporcuların asgari 3 turnuvaya katılması ve son 52 haftada 10 puan toplamasını öngören kurallar gereği, bu hafta açıklanan listede yer almadı.
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