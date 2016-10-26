  1. İnsanlık dışı afiş!
  2. ABD'den PKK açıklaması!

Sharapova’ya kötü haber

Sharapova’ya kötü haber
Rus tenisçi Maria Sharapova, doping yapığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı. Son olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla cezası 15 aya düşürülen Rus tenisçi dün aldığı kötü haberle bir kez daha yıkıldı. CAS, Sharapova'yı kadınlar dünya klasmanından çıkardığını açıkladı. Kadın Tenisçiler Birliği'nin (WTA) geçen hafta açıkladığı dünya sıralamasında 91. basamakta bulunan 29 yaşındaki Sharapova, sporcuların asgari 3 turnuvaya katılması ve son 52 haftada 10 puan toplamasını öngören kurallar gereği, bu hafta açıklanan listede yer almadı.
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar