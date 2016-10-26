NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İttifak olarak çok sayıda karmaşık zorluklarla yüzleşiyoruz ve bu zorluklar karşısında beraber çalışarak ilerliyoruz." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısıaçılışında, NATO'nun en önemli sorumluluğunun ortak savunma olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, "Varşova'da temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz zirvede müttefikleri her yönden ve her türlü tehdide karşı savunma kabiliyetimizi güçlendirmeye karar vermiştik. Bugün, bu kararın uygulanmasındaki ilerlemeyi değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, toplantıda, dört çok uluslu taburun Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya konuşlandırılması, Karadeniz bölgesinde daha fazla mevcudiyet gösterilmesi, NATO'nun kriz durumlarında daha hızlı hareket edebilmesinin sağlanması ve müttefiklerin siber savunmalarının kuvvetlendirilmesi konularının görüşüleceğini belirtti.

Rusya'nın NATO sınırları yakınındaki askeri hareketlerinin de görüşüleceğine değinen Stoltenberg, "İttifak olarak çok sayıda karmaşık zorluklarla yüzleşiyoruz ve bu zorluklar karşısında beraber çalışarak ilerliyoruz." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun yanıtının her zaman savunma odaklı, orantılı ve uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olduğunu kaydetti.

Genel Sekreterin konuşmasının ardından toplantı basına kapatıldı.