İtalya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Başkent Roma'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda yer alan Macerata vilayetinde, yerel saatle 19.10'da (TSİ 20.10), 5,4 büyüklüğünde, yerin 9 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği kaydedilirken, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İtalyan Rai News 24 kanalının haberine göre, depremin merkez üssü olarak geçen Castel Sant'angelo'da elektriklerin kesildiği ve şehrin karanlıkta kaldığı belirtildi.

Roma'da da kuvvetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Öte yandan İtalyan haber ajansı ANSA'ya açıklamada bulunan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden Sismolog Alekssandro Amato, yaşanan sarsıntının, 24 Ağustos'ta Amatrice kentinde yaşanan ve yaklaşık 300 kişinin hayatına mal olan depremin devamı niteliğinde olduğunu aktardı.