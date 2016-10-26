



Rusya termonükleer füzesi "Satan 2"nin fotoğraflarını ilk kez paylaştı. 10 bin kilometre menzile sahip "Satan 2" termonükleer füzesi saniyede 7 kilometre hızla uçuyor. 40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan "Satan 2" ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

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Rusya ordusunun "Şeytan" olarak nitelendirdiği "RS-28 Sarmat" füzesinin 2018 yılında "SS-18" füzelerinin yerini alması bekleniyor. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaJaponya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kez daha güçlü olan termonükleer füze "Satan 2" Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını kül edebiliyor.

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"Satan 2" füzesinin ilk fotoğrafı üretici firma Makeyev Rocket tarafından yayınlandı. Makeyev Rocket'ın internet sayfasında "Satan 2" termonükleer füzesiyle ilgili şu bilgi de paylaşıldı:

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"Rusya Savunma Bakanlığı'nın emriyle 2010'da planlaması yapılan Sarmat füzesinin üretimine 2011'de onay verilmiş ve geliştirmesi 2012-2013 döneminde yapılmıştır. Sarmat, Rusya'nın stratejik gücünün güven altına alınması amacıyla tasarlanmıştır."

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16 nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olan "Satan 2"nin radardan kaçma özelliği de bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu "Satan 2" füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan atıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabiliyor. Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor.