  1. 1 yılda 8 saldırı
  2. Sharapova’ya kötü haber

İnsanlık dışı !

İnsanlık dışı afiş!
Tüm dünya, Suriye'de 5 buçuk yıldır süren Esad zulmüne kulaklarını tıkadı. Yaşanan katliamlardan kaçan milyonlarca vatandaşlara kapılarını kapadı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İngiltere'de şoke eden bir poster yayınlandı. Parlamentoda yaşlı bir sığınmacının fotoğrafının altında 'Sadece 3 sterlin vererek bu 12 yaşındaki Suriyeli çocuğu bir hafta giydirip doyurabilirsiniz' yazılı poster görenleri şaşırttı. Poster, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Posteri Twitter hesabında paylaşan İşçi Partili milletvekili Chi Onwurah, "Bence bu Suriyeli sığınmacıları şeytanlaştırıyor ve insanlardan uzaklaştırıyor. Bu adeta yabancı düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , ,
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar