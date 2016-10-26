İnsanlık dışı afiş!

Tüm dünya, Suriye'de 5 buçuk yıldır süren Esad zulmüne kulaklarını tıkadı. Yaşanan katliamlardan kaçan milyonlarca Suriyeli vatandaşlara kapılarını kapadı. Tüm bunlaryetmezmiş gibi İngiltere'deşoke eden bir posteryayınlandı. Parlamentoda yaşlı bir sığınmacının fotoğrafının altında 'Sadece3 sterlin vererek bu12 yaşındaki Suriyeli çocuğubir hafta giydirip doyurabilirsiniz' yazılı poster görenleri şaşırttı. Poster, sosyal medyada da tepkiyle karşılandı. Posteri Twitter hesabında paylaşan İşçi Partili milletvekili Chi Onwurah, "Bence bu Suriyelisığınmacıları şeytanlaştırıyorve insanlardan uzaklaştırıyor.Bu adeta yabancı düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.
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