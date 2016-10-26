Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçleriyle yapılan anlaşmada Peşmerge güçlerinin ilerlemesi için belirlenen bölgelerin çoğunluğunun kontrol altına alınıp görevin yerine getirdiğini bildirdi.

IKBY başbakanlık internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Barzani başkanlığında toplandığı belirtildi.

"GÖREV BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLDİ"

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Barzani, "Irak merkezi hükümeti ve uluslararası koalisyon güçleriyle yapılan anlaşmada Peşmerge güçlerinin ilerlemesi için belirlenen bölgelerin çoğunluğu kontrol altına alınıp görev başarılı bir şekilde yerine getirildi." ifadesini kullandı.

"DAEŞ SONRASI MUSUL İÇİN KAYGILIYIZ"

IKBY'nin Bağdat ve uluslararası koalisyon güçleriyle gerçekleştirilen anlaşmaya tam olarak sadık kaldığını belirten Barzani, "IKBY hükümeti, DEAŞ sonrası Musul konusunda kaygılı. Hükümet, DEAŞ sonrası Musul için siyasi bir anlaşmanın yapılması gerektiği kanısında." değerlendirmesinde bulundu.