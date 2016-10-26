Steinmeier, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, bir soru üzerine Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki rolünü değerlendirdi.

Türkiye ile Almanya arasında kolay olmayan iletişim ilişkisinin bulunduğunu aktaran Steinmeier, "Alman milletvekillerinin Türkiye'ye seyahatine ilişkin engellerin kalkmasından dolayı memnuniyet duydum. Elbette iki hükümet arasında zor tartışmalar oluyor." dedi.

Hem Avrupa ile ilişkilerde hem de Orta Doğu'da Türkiye'nin rolünün önemini vurgulayan Steimeier, "Türkiye'nin doğrudan çevresinde büyük ve zor ihtilafların yaşandığını ve bunların Türkiye'ye yansıdığını gözden kaçırmamız lazım. Bu bakımdan Türkiye'nin rolünün de kolay olmadığını anlayabiliyorum." diye konuştu.

Suriye'de çatışmaların durması durumunun geçen hafta yaptıkları toplantıda ateşkese dönüşmesini başaramadıklarına işaret eden Steinmeier, Türkiye'nin, Suriye'deki ihtilaftaki rolüyle bunu başarmak için mümkün olduğu kadar yapıcı katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye ve bölgedeki diğer partnerler ile bunu başarmak istediklerini vurgulayan Steinmeier, "Bunun için Türkiye'ye de ihtiyacımız var." sözlerine yer verdi.

Steinmeier, Filistin Başbakanı Hamdallah ile İsrail ve Filistin arasındaki ihtilafı ele aldıklarını, bu konun unutulmaması gerektiğini belirtti.

İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının sadece bölgenin değil, Almanya'nın da arzusu olduğunu ifade eden Steinmeier, kalıcı bir barışın, istikrarın teminatının iki devletli çözüm olduğunu yineledi.

Steinmeier, bu sürece dinamizm kazandırmak için çabaladıklarını dile getirerek, "Şu anda müzakereler yapılmıyor. Sürece yeniden canlılık getirmek için Fransa'nın inisiyatifini de destekliyoruz. Mevcut durum Filistin ve İsrail'in güvenliğine yardımcı olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Fransa'nın başlattığı inisiyatiften yıl sonuna kadar sonuçlar çıkmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Filistin Başbakanı Hamdallah da, Almanya'nın Filistin yönetimine verdiği destek için teşekkür ederek, "Almanya, Filistin'in ana partnerlerinden biridir, bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için kilit bir oyuncudur." ifadesini kullandı.

Hamdallah, Filistin'e en fazla yardım sağlayan 5 ülkeden biri olan Almanya'nın ikili çerçevede ve AB kapsamında ülkesine yılda 160 milyon avro yardım yaptığını bildirdi.

Filistin'in, iki devletli çözüm temelinde çaba göstermeye devam ettiğini ifade eden Hamdallah, ancak İsrail'in yeni yerleşim yeri planlarının ve Filistinlileri hedef alan insan hakları ihlallerinin çözüm çabalarını zora soktuğunu kaydetti.

Uluslararası toplumun bu konuya ağırlığını koyması gerektiğini belirten Hamdallah, "Filistin-İsrail sorununa çözüm bulmadan, bölgemizde ne barış ne de istikrar sağlanabilir" diye konuştu.

Hamdallah, iki devletli çözüm için zamanın daralıp daralmadığına ilişkin bir soruya, "Elbette iki devletli çözüm zaman açısından tehlikede. İsrail'in hemen hemen her gün gerçekleştirdiği yerleşim faaliyetleri büyük bir sorun." yanıtını verdi.

Fransa'nın Orta Doğu barış sürecini canlandırma konusunda başlattığı inisiyatife destek verdiklerine işaret eden Hamdallah, "Uluslararası toplumun sorumluluk alması ve önemli rol oynaması lazım. İran konusundaki ihtilafta hızlı çözüm bulundu. BM Güvenlik Konseyinin hızlı reaksiyon göstermesini ümit ediyoruz. Çünkü yerleşim yerleri, barışçıl çözüme ve Filistin soruna çözüm bulma yönünde en büyük sorun" dedi.

Hamdallah, Filistin'deki kurumların sağlamlaştırılması için hazırladıkları bir çalışma belgesini Almanya'ya sunduklarını da aktardı.

Almanya'nın kendilerine destek vermesini ümit ettiklerini ifade eden Hamdallah, Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'daki sorunların çözümünün olmayacağını belirtti.