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Orantısız Almanlar!

İzmirli 2 çocuk babası Taner Demirçivi, ayrı yaşadığı eşini Bielefeld kentindeki evinde ziyaret etti. Çiftin arasında tartışma çıktı. Komşunun şikayeti üzerine gelen , genç adamı yumruklayıp yüzüne biber gazı sıktı. Demirçivi olay yerinde can verdi...

Orantısız Almanlar!
Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan Taner Demirçivi (39), geçtiğimiz hafta ayrı yaşadığı eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Bu sırada eşiyle tartışmaya başladı. Çıkan gürültüden rahatsız olan komşular polis çağırdı. Polislere kapıyı açan Taner Demirçivi'nin herhangi bir problem olmadığını ifade etti. Eve girmeye çalışan polisle Demirçivi arasında arbede çıktı. Bir polis Taner Demirçivi'ye yumruk attı, diğeri de biber gazı kullandı. Ellerinden ve ayaklarından kelepçelenen Demirçivi, apartmanın önünde öldü. Acılı ağabey Murat Demirçivi, "Eşiyle barışmak üzereydiler. Küçük bir tartışma buralara kadar geldi. Polisleri şikayet ettik. Otopsi sonucunu bekliyoruz" dedi.
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