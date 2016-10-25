Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu sözcüsü Rupert Colville basın toplantısı düzenledi. Colville, DAEŞ'in Musul çevresindeki kentlerde son bir hafta içinde toplu katliamlar yaptığına dair aldıkları raporları paylaştı.

91 SİVİL VE 50 POLİSİ ÖLDÜRDÜLER

Colville, Cenevre'de yaptığı açıklamada DAEŞin geçen hafta katlettiği 70 sivil, 50 eski polis ve 21 çiftçinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

KÖŞEYE SIKIŞAN DAEŞ SİVİLLERE SALDIRMAYA BAŞLADI

Colville'in verdiği bilgiye göre, Irak Ordu güçlerinin Tuloul Nasır köyü yakınlarında bulduğu sivillere ait cesetler kurşuna dizilmiş. 50 eski polisin ise Musul yakınlarında Pazar günü infaz edildiği bildiriliyor.

CESETLERİ SOKAKLARDA GEZDİRDİLER

Musul'a 45 kilometre mesafedeki Safina köyünde ise terör örgütü öldürdüğü 15 çiftçiyi nehre attı. DAEŞ'e karşı savaşan aşiret liderlerinin yakını olan altı kişi ise öldürüldükten sonra bir araca bağlanarak Safina köyü sokaklarında gezdirildi.

KADIN VE ÇOCUKLARI KURŞUNA DİZDİLER

Colville ayrıca DAEŞ'li teröristlerinin üç kadın ve üç kız çocuğunu vurduğunu aktardı.