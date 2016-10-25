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Katil 'ya saldırdı

'in kuzeyindeki 'ya ait mevziler akşam saatlerinde rejimine ait helikopter tarafından vuruldu.

Katil Esed ÖSOya saldırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve hava desteği verdiği, 'in kuzeyindeki 'ya ait mevziler akşam saatlerinde rejimine ait helikopter tarafından vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve hava desteği verdiği, Halep'in kuzeyindeki ÖSO'ya ait mevziler akşam saatlerinde Esed rejimine ait helikopter tarafından vuruldu.

da 3 ÖSO askeri şehit olurken, 10 asker de yaralandı.
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  • 25 Ekim 2016, Salı 20:30
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