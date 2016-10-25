Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve hava desteği verdiği, Halep'in kuzeyindeki ÖSO'ya ait mevziler akşam saatlerinde Esed rejimine ait helikopter tarafından vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve hava desteği verdiği, Halep'in kuzeyindeki ÖSO'ya ait mevziler akşam saatlerinde Esed rejimine ait helikopter tarafından vuruldu.

Saldırıda 3 ÖSO askeri şehit olurken, 10 asker de yaralandı.