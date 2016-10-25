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Karanlık uçuş!

Libya’ya gitmek için havalanan küçük uçak ’da düştü. 5 kişi hayatını kaybetti. Uçakta AB sınır yetkilileri olduğu öne sürüldü. Ancak bu bilgi bir süre sonra yalanlandı. Esrarengiz kaza kafalarda soru işareti bıraktı...

Karanlık uçuş!
Akdeniz'deki AB üyesi ada ülkesi Malta'da kalkışa geçen çift pervaneli küçük bir uçağın düşmesi sonucu, uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Düştükten sonra alev alan uçaktan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Başkent Valletta'dan Libya'nın Misrata kentine gittiği bildirilen uçakta Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX) ya da AB yetkilisi olduğu kaydedildi. Ancak FRONTEX uçağın kendilerine ait olmadığını açıklarken, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de uçağın ve içindekilerin herhangi bir AB misyonuyla ilgisi olmadığını duyurdu.

FRANSIZ İSTİHBARATÇILARI
Kazaya ilişkin detayları Twitter'daki hesabından açıklayan Başbakanı Joseph Muscat, kazada ölenlerin Libya'daki insan kaçakçılığını önleme görevi kapsamında bu ülkeye giden Fransız yetkililer olduğunu belirtti. Muscat, ölenlerin Fransız pilot ve gümrük gözetleme görevlileri olduğunu kaydetti. Fransa Savunma Bakanı da, ölen beş kişiden üçünün Fransız Dış Güvenlik Genel Direktörlüğü çalışanı olduğunu açıkladı. Malta Dışişleri Bakanı George Vella ise kazaya dair herhangi bir sabotaj izine rastlanmadığını söyledi. Ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Öte yandan Valletta Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu.



Düştükten sonra alev alan uçaktan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Uçağın çift pervaneli ve 19 yolcu kapasiteli Metroliner model uçak olduğu bildirildi. Kaza, Malta'nın barış zamanındaki en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçti.
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