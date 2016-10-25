Karanlık uçuş!

Libya’ya gitmek için havalanan küçük uçak Malta’da düştü. 5 kişi hayatını kaybetti. Uçakta AB sınır yetkilileri olduğu öne sürüldü. Ancak bu bilgi bir süre sonra yalanlandı. Esrarengiz kaza kafalarda soru işareti bıraktı...
Akdeniz'deki AB üyesi adaülkesi Malta'da kalkışa geçençift pervaneli küçük bir uçağındüşmesi sonucu, uçakta bulunan 5 kişihayatını kaybetti. Düştükten sonra alevalan uçaktan yükselen siyah dumanlargökyüzünü kapladı.Başkent Valletta'dan Libya'nın Misratakentine gittiği bildirilen uçakta Avrupa BirliğiÜye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimiiçin Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX)ya da AB yetkilisi olduğu kaydedildi. AncakFRONTEX uçağın kendilerine ait olmadığınıaçıklarken, AB Dış Politika ve GüvenlikYüksek Temsilcisi Federica Mogherini deuçağın ve içindekilerin herhangi bir ABmisyonuyla ilgisi olmadığını duyurdu.
FRANSIZ İSTİHBARATÇILARI
Kazaya ilişkin detayları Twitter'daki hesabından açıklayan Malta Başbakanı Joseph Muscat, kazada ölenlerin Libya'daki insan kaçakçılığını önleme görevi kapsamında bu ülkeye giden Fransız yetkililer olduğunu belirtti. Muscat, ölenlerin Fransız pilot ve gümrük gözetleme görevlileri olduğunu kaydetti. Fransa Savunma Bakanı da, ölenbeş kişiden üçünün Fransız Dış GüvenlikGenel Direktörlüğü çalışanı olduğunuaçıkladı. Malta Dışişleri Bakanı GeorgeVella ise kazaya dair herhangi birsabotaj izine rastlanmadığını söyledi.Ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Öte yandan Valletta Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu.
Düştükten sonra alev alan uçaktan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Uçağın çift pervaneli ve 19 yolcu kapasiteli Metroliner model uçak olduğu bildirildi. Kaza, Malta'nın barış zamanındaki en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçti.
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