İste benim hayranım!

Avustralyalı yüzücü MackHorton'un (20) hayatı, hayranındanaldığı bir maille adeta değişti. RioOlimpiyatları'nda 400 metrede altınmadalya kazanan yüzücünün eskifotoğraflarına bakan hayranı, Horton'unvücudundaki bir bende değişiklik farketti. Durumu hemen yüzücününsağlık ekibine attığı maille haber verdi."Eski ve yeni fotoğraflarını incelerkenvücudundaki bende değişiklik olduğunufark ettim. Benin büyüdüğünü vekoyulaştığını görebilirsin. Doktora git" dedi.
OPERASYON GEÇİRDİ
Hayranının uyarısını dikkate alan olimpikyüzücü Avustralya'nın Melbourne kentindekibir klinikte bıçak altına yattı. Söz konusu benialdırdı. Operasyondan sonraki görüntüsünüInstagram hesabında da yayınlayan Horton,"Bir hayranım göğsümdeki benin tehlikeliolabileceği konusunda bir e-posta göndermişti.Onu dinleyip doktor kontrolüne gittim. Sözkonusu ben tehlikeliymiş" mesajını paylaştı.Bene erken müdahale edilmezse kansere yolaçabileceğini söyleyen yüzücü, "Hayranımaçok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
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