  1. ABD medyası Clinton dedi

İste benim hayranım!

’un hayranı, yüzücünün bedenindeki benin değiştiğini fark etti. Durumu olimpik sporcunun sağlık ekibine bildirdi. Erken müdahale ile den kurtulan Horton, hayranına teşekkür etti...

İste benim hayranım!
Avustralyalı yüzücü Mack Horton'un (20) hayatı, hayranından aldığı bir maille adeta değişti. Rio Olimpiyatları'nda 400 metrede altın madalya kazanan yüzücünün eski fotoğraflarına bakan hayranı, Horton'un vücudundaki bir bende değişiklik fark etti. Durumu hemen yüzücünün sağlık ekibine attığı maille haber verdi. "Eski ve yeni fotoğraflarını incelerken vücudundaki bende değişiklik olduğunu fark ettim. Benin büyüdüğünü ve koyulaştığını görebilirsin. Doktora git" dedi.

OPERASYON GEÇİRDİ
Hayranının uyarısını dikkate alan olimpik yüzücü Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir klinikte bıçak altına yattı. Söz konusu beni aldırdı. Operasyondan sonraki görüntüsünü Instagram hesabında da yayınlayan Horton, "Bir hayranım göğsümdeki benin tehlikeli olabileceği konusunda bir e-posta göndermişti. Onu dinleyip doktor kontrolüne gittim. Söz konusu ben tehlikeliymiş" mesajını paylaştı. Bene erken müdahale edilmezse e yol açabileceğini söyleyen yüzücü, "Hayranıma çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
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